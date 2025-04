Rockig wurde es am vergangenen Samstag in der Pallottikirche: Die Koblenzer Band I.N.R.I führte die Rockmesse „Missa fortis“ auf. Viele Zuschauer kamen, um sich die Messe der etwas anderen Art anzuschauen.

Am vergangenen Samstag wurde es rockig in der Pallottikirche bei Haus Wasserburg in Vallendar. Die Koblenzer Band I.N.R.I. führte die Rockmesse „Missa fortis” auf. Zu Klängen von Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard wurden lateinische Texte gesungen. Die Rockmesse orientiert sich dabei am Ablauf eines Gottesdienstes – Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei – der mit Rockmusik unterlegt wird. Geleitet wurde Messe von Pater Alex Diensberg. Etwa 140 bis 150 Menschen kam nach Angaben der Band vorbei, um sich „Missa fortis“ anzusehen.

In der Band singen und spielen Ricarda Batta-Kollias (Gesang), Horst Gottlob (Gesang), Ralf Elsner (Gitarre, Gesang), Theo Enders (Keyboards), Winfried Hetger (Gitarre, Gesang), Wolfgang Lucke (Bass) und Jörg Schwickerath (Schlagzeug).