Benefizkonzert in Sayner Hütte Rock und Blues erklingen für den Makerspace in Bendorf Alexander Thieme-Garmann 22.10.2025, 13:00 Uhr

i Die 32/20 Blues Band ist eine von vier Bands, die am Samstag in der Sayner Hütte spielen. Rich Serra. frei

Wer kommt, muss keinen Eintritt zahlen, darf aber so viel spenden, wie er will: Beim Benefizkonzert in der Sayner Hütte am 25. Oktober liefern vier Bands eine Show mit Mehrwert, diesmal für den Makerspace Mayen-Koblenz.

Die Sayner Hütte ist am Samstag, 25. Oktober, Schauplatz eines bedeutenden Musikevents für den guten Zweck. Bei der „Terra Nova All Stars Benefiz Gala“ treten vier Bands auf, die im Laufe ihres Bestehens überregionale Bekanntheit erlangt haben. Der Eintritt ist frei, der Erlös aus Spenden soll aber Menschen aus der Region zugutekommen.







