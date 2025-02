Ein Leben für den Karneval RKK-Ehrenpräsident Peter Schmorleiz ist verstorben 17.02.2025, 16:13 Uhr

i Peter Schmorleiz ist am Wochenende verstorben. Horst Hohn

Unerwartet ist am Sonntag Peter Schmorleiz verstorben. Seit Jahrzehnten gehörte der frühere Präsident der Rheinischen Karnevalskorporationen zu den prägenden Figuren des Karnevals in Koblenz und der Region.

Peter Schmorleiz ist am Sonntag im Alter von 80 Jahren verstorben. Schmorleiz war ein Urgestein und wichtiger Gestalter des Karnevals in Koblenz und der Region und vor allem in seiner Rolle als Präsident der Rheinischen Karnevalskorporationen (RKK) mit Sitz in Koblenz bekannt.

