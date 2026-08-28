Und wieder kommt ein Puzzleteil dazu – ein schweres: Wenn alles gut geht, sollen in etwa vier Wochen die noch fehlenden riesigen Stahlteile der Pfaffendorfer Brücke nach Koblenz kommen. Sie werden über den Rhein gebracht und dann eingehoben.
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Noch klafft in der Mitte der neuen Pfaffendorfer Brücke in Koblenz eine Lücke: Während von beiden Seiten schon riesige Stahlteile auf den Rhein ragen, fehlen die beiden Stücke in der Mitte. Mit bangen Blicken auf die Wettervorhersagen wussten die Fachleute auch nicht genau, ob der geplante Liefertermin im September klappen kann.