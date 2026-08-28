Pfaffendorfer Brücke Koblenz
Riesige Stahlteile sollen geliefert werden
Von den Stufen am Koblenzer Schloss aus kann man gut sehen: In der Mitte fehlen noch Teile der neuen Pfaffendorfer Brücke, die a
Von den Stufen am Koblenzer Schloss aus kann man gut sehen: In der Mitte fehlen noch Teile der neuen Pfaffendorfer Brücke, die alte ist dahinter zu sehen. Die Stahlteile sollen – wenn alles gut läuft – Ende September kommen.
Doris Schneider

Und wieder kommt ein Puzzleteil dazu – ein schweres: Wenn alles gut geht, sollen in etwa vier Wochen die noch fehlenden riesigen Stahlteile der Pfaffendorfer Brücke nach Koblenz kommen. Sie werden über den Rhein gebracht und dann eingehoben.

Lesezeit 1 Minute
Noch klafft in der Mitte der neuen Pfaffendorfer Brücke in Koblenz eine Lücke: Während von beiden Seiten schon riesige Stahlteile auf den Rhein ragen, fehlen die beiden Stücke in der Mitte. Mit bangen Blicken auf die Wettervorhersagen wussten die Fachleute auch nicht genau, ob der geplante Liefertermin im September klappen kann.
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