Infoabend mit Details Riesige Photovoltaikanlage in Koblenz geplant 05.11.2025, 12:00 Uhr

i Die Luftaufnahme einer Drohne zeigt ein Teilstück vom Heyerberg in Koblenz-Güls. Hier ist eine Photovoltaikanlage in einer Größe von zehn Fußballfeldern geplant. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Erneuerbare Energien für die Stromgewinnung bekommen in Koblenz einen kräftigen Schub: Im Stadtteil Güls ist eine riesige Freiflächenanlage für Solarstrom geplant. Bald sollen die Bürger erfahren, was genau geplant ist. So ist der aktuelle Stand.

Auf dem Gelände einer ehemaligen Kiesgrube soll in Koblenz eine riesige Photovoltaikanlage gebaut werden. Das Projekt wird für den Heyerberg im Stadtteil Güls geplant und soll in etwa so groß wie zehn Fußballfelder (etwa 7,5 Hektar) sein. Ein Informationsabend, bei dem die Koblenzer die Ziele und Auswirkungen der Planung erfahren und Fragen, Anregungen und Wünsche äußern können, findet am Mittwoch, 12.







Artikel teilen

Artikel teilen