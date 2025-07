Die Einkaufsgalerie am Zentralplatz in Koblenz hat mit Leerständen zu kämpfen, deren Ursachen vielseitig sind. Aktuell sind 17 Ladenflächen laut Online-Lageplan des Forums unbelegt. Eine weitere Fläche könnte auf Sicht hinzukommen.

Dass sich nicht jedes Geschäft für die Lage in einem Einkaufscenter eignet, zeigt das Beispiel der Koblenzer Gärtnerei Rickenbach, die ihre Filiale „Blumen für Koblenz“ im Oktober 2022 im Erdgeschoss des Forums startete. Statt bunter Blumenauswahl und Personal findet man dort mittlerweile einen Selbstbedienungsautomaten und eine Hollywoodschaukel vor einer Blumentapete. Hier kann, wer mag, Selfies machen. Die Sträuße, die in dem Gerät angeboten werden, sehen frisch aus und kosten 19,90 Euro. Doch was steckt hinter dieser Entwicklung?

i Gärtnermeister und Agrarbetriebswirt Markus Kröber, 38, wuchs in Winningen auf, lebt heute in der Goldgrube und führt die Gärtnerei Rickenbach seit 2018. Katrin Steinert

Am besten weiß das Gärtnerei-Geschäftsführer Markus Kröber. Unsere Redaktion hat ihn am Hauptsitz von Rickenbach in der Goldgrube besucht. Kröber, der die Geschicke des Traditionsbetriebs (gegründet 1893) seit 2018 führt, begrüßt mit sympathischem Lächeln in kurzer Hose (tätowierte Wade) und Firmen-Shirt. Der 38-Jährige bittet ins Blumengeschäft, öffnet die Ladentür, und eine angenehme Kühle ist spürbar. Ein Umstand, der im Gespräch noch wichtig werden soll.

Kröber nimmt hinten in einem halb offenen Büro Platz und erklärt, dass der Blumenautomat erst seit wenigen Monaten (April) im Einkaufscenter steht – und damit die Filiale ersetzt. Der reguläre Mietvertrag für die Ladenfläche läuft aber noch bis Ende Oktober dieses Jahres. „Dann entscheiden wir, wie es weitergeht“, sagt Kröber, und erklärt auf Nachfrage: „Es läuft schleppend.“

i Im Oktober 2022 wurde im Forum eine Filiale von "Blumen für Koblenz" eröffnet, heute gibt es dort einen Blumenautomaten und eine Selfieecke mit Hollywoodschaukel. Katrin Steinert

Der Automat war eine Notlösung und ist zugleich auch ein Test: „Wir hatten zwei Probleme mit dem Blumenladen“, erklärt Kröber frei heraus. „Im Forum ist es viel zu warm, rund 20 Grad.“ Für Schnittblumen ist das zu viel. „Das kann man auch nicht runterkühlen bei offener Tür“, sagt er: zu viel Energie, zu hohe Kosten. Und eine geschlossene Tür wirkt im Center auf Kunden eher abweisend.

Das zweite Problem: „Das Forum hat lange Öffnungszeiten, bis 20 Uhr“, sagt Kröber. Das bedeutet für den Geschäftsführer des Gärtnereibetriebs, dass er zwei Schichten mit Mitarbeitern abdecken muss. Hätte er um 19 Uhr schließen können, wäre er mit einer Kraft hingekommen, meint der 38-Jährige. Als dann eine Mitarbeiterin in Mutterschutz ging, suchte Kröber nach einer Lösung. „Es war unattraktiv, das mit Personal weiterzuführen.“

i So sah die Filiale im Forum aus – zu sehen in einem Instagramvideo des Blumenladens am Valentinstag 2023. Per Screenshot haben wir dieses Bild daraus gezogen. Katrin Steinert

Der Einsatz eines Blumenautomaten war für Kröber nicht neu – und naheliegend, sagt er. Kröber spricht über den Standort Forum vom Ausprobieren. „Der Vorteil ist: Er funktioniert ohne anwesendes Personal, und er kühlt die Sträuße.“

i Im begürnten Holzhäuschen vor der Hauptfiliale in der Goldgrube stand der Blumenautomat bis zu seiner aushilfsweisen Versetzung ins Forum. Katrin Steinert

Bislang stand dieser Automat vor der Hauptfiliale in der Goldgrube, geschützt durch ein selbstgebautes Holzhäuschen. „Es hat etwa ein Jahr gedauert, bis die Leute ihn annahmen.“ Dann lief das Geschäft.

Kröber setzte diese technische Ergänzung des Betriebs ein, als er 2018 die Gärtnerei übernahm. Seine Erfahrung: „Die vergangenen Jahre lief der Blumenautomat sehr gut.“ Vor allem an Feiertagen und Sonntagen wurde er viel angesteuert und ersetzte Sonntagsdienste der Mitarbeiter. Nun steht dieser Automat im Forum, „und es wird auch wieder einer vor unsere Hauptfiliale kommen“, betont Kröber. Es könnte auch wieder der sein, der aktuell im Forum steht, wenn dieser nicht angenommen wird. Warum der Automat trotz Werbung – auch in den sozialen Medien – und Flyerverteilen nicht stärker gefragt ist? „Das dauert, bis sich das rumspricht“, weiß Kröber.

i Montags und donnerstags werden die zwölf Fächer des Automaten im Forum frisch bestückt. Es gibt vier verschiedene Gebinde, von denen je drei Sträuße eingelegt werden. Katrin Steinert

Ein Nachteil vom Forum sei: „Es ist an Sonn- und Feiertagen nicht begehbar“, sagt Kröber. Gerade solche Tage sind für Blumenautomaten aber umsatzstark, wenn sie gut zu erreichen sind. Eine Option wäre auch, das Gerät in die Fußgängerbereiche der Einkaufsgalerie zu stellen anstatt eine Ladenfläche zu mieten. „Aber wenn es nicht läuft, läuft es dort auch nicht“, ist der Geschäftsführer sicher. So könnte es sein, dass spätestens im Herbst ein weiterer Leerstand im Forum dazukommt.