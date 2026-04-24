Partnerschaft beendet Rhenser und Mainz 05 gehen getrennte Wege Eva Hornauer 24.04.2026, 10:35 Uhr

i Der Rhenser Mineralbrunnen und der Bundesligist Mainz 05 gehen getrennte Wege. Acht Jahre lang war Rhenser ein Sponsor des Vereins. (Symbolbild) Jürgen Kessler. picture alliance/dpa

Seit Anfang März befindet sich der Rhenser Mineralbrunnen im vorläufigen Insolvenzverfahren. Nun wurde bekannt, dass die Partnerschaft zu Mainz 05 beendet wird – planmäßig, wie das Unternehmen schreibt.

Der Rhenser Mineralbrunnen und der Bundesligafußballverein Mainz 05 gehen getrennte Wege. Nach acht Jahren wird die Partnerschaft beendet – planmäßig, wie es vonseiten des Mineralbrunnens heißt. Sowohl der Getränkehersteller als auch der Fußballverein betonen und bedanken sich in ihren Stellungnahmen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.







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