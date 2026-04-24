Partnerschaft beendet
Rhenser und Mainz 05 gehen getrennte Wege
Der Rhenser Mineralbrunnen und der Bundesligist Mainz 05 gehen getrennte Wege. Acht Jahre lang war Rhenser ein Sponsor des Verei
Der Rhenser Mineralbrunnen und der Bundesligist Mainz 05 gehen getrennte Wege. Acht Jahre lang war Rhenser ein Sponsor des Vereins. (Symbolbild)
Jürgen Kessler. picture alliance/dpa

Seit Anfang März befindet sich der Rhenser Mineralbrunnen im vorläufigen Insolvenzverfahren. Nun wurde bekannt, dass die Partnerschaft zu Mainz 05 beendet wird – planmäßig, wie das Unternehmen schreibt. 

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Der Rhenser Mineralbrunnen und der Bundesligafußballverein Mainz 05 gehen getrennte Wege. Nach acht Jahren wird die Partnerschaft beendet – planmäßig, wie es vonseiten des Mineralbrunnens heißt. Sowohl der Getränkehersteller als auch der Fußballverein betonen und bedanken sich in ihren Stellungnahmen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

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