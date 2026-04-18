Insolvenz beim Mineralbrunnen Rhenser sucht Investoren, rund ein Dutzend melden sich Eva Hornauer 18.04.2026, 07:00 Uhr

i Die Produktion geht beim Rhenser Mineralbrunnen weiter – auch im vorläufigen Insolvenzverfahren. Für die anstehende Hochsaison bereite man sich derzeit vor. Und: Es gibt Neuigkeiten aus dem Investorenverfahren. Ingo Beller

Noch befindet sich der Rhenser Mineralbrunnen im vorläufigen Insolvenzverfahren. Wie läuft es beim Unternehmen? Und was sind die bisherigen Rückmeldungen aus dem Investorenprozess, der Ende März angestoßen wurde? Ein Update zur Lage.

Anfang März stellte der Rhenser Mineralbrunnen einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht – das ist rund sechs Wochen her. Auf Nachfrage unserer Redaktion beim vorläufigen Insolvenzverwalter, Alexander Jüchser von der Kanzlei Lieser Rechtsanwälte, zum aktuellen Stand des Verfahrens heißt es nun: „Wir befinden uns mitten in der vorläufigen Insolvenzverwaltung.







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