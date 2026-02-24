Nach Christian Berentzens Tod Rhenser präsentiert Zwischenlösung für Geschäftsführung Peter Meuer 24.02.2026, 14:08 Uhr

i Das Verwaltungsgebäude und das Werk von Rhenser in Rhens Ingo Beller

Nach dem Tod des Geschäftsführers Christian Berentzen haben die Verantwortlichen beim Rhenser Mineralbrunnen nach einer Zwischenlösung gesucht, um Stabilität zu schaffen. Diese ist nun gefunden – ein alter Bekannter kehrt zurück nach Rhens.

Der Rhenser Mineralbrunnen hat am Dienstag eine Interimslösung für die Geschäftsführung präsentiert. Holger Sieck aus Mainz wird diese demnach bis auf Weiteres übernehmen. „Die formelle Bestellung erfolgt in der kommenden Woche per Gesellschafterbeschluss“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.







