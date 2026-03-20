Vor wenigen Wochen stellte der Rhenser Mineralbrunnen einen Insolvenzantrag. Nun ist man beim Traditionsunternehmen aus Rhens auf der Suche nach Investoren.
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Das Insolvenzverfahren des Rhenser Mineralbrunnens nimmt Fahrt auf: Laut einer aktuellen Pressemitteilung hat das Unternehmen mit Sitz in Rhens nun einen strukturierten Investorenprozess gestartet. Dazu haben Interimsgeschäftsführer Holger Sieck und der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Jüchser die Unternehmensberatung Dr.