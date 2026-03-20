Nach Insolvenzantrag
Rhenser Mineralbrunnen sucht Investoren
Anfang März stellte die Rhenser Mineralbrunnen GmbH einen Insolvenzantrag. Nun sucht das Unternehmen nach Investoren.
Anfang März stellte die Rhenser Mineralbrunnen GmbH einen Insolvenzantrag. Nun sucht das Unternehmen nach Investoren.
Ingo Beller

Vor wenigen Wochen stellte der Rhenser Mineralbrunnen einen Insolvenzantrag. Nun ist man beim Traditionsunternehmen aus Rhens auf der Suche nach Investoren. 

Lesezeit 1 Minute
Das Insolvenzverfahren des Rhenser Mineralbrunnens nimmt Fahrt auf: Laut einer aktuellen Pressemitteilung hat das Unternehmen mit Sitz in Rhens nun einen strukturierten Investorenprozess gestartet. Dazu haben Interimsgeschäftsführer Holger Sieck und der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Jüchser die Unternehmensberatung Dr.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren