Nach Insolvenzantrag Rhenser Mineralbrunnen sucht Investoren Eva Hornauer 20.03.2026, 15:26 Uhr

i Anfang März stellte die Rhenser Mineralbrunnen GmbH einen Insolvenzantrag. Nun sucht das Unternehmen nach Investoren. Ingo Beller

Vor wenigen Wochen stellte der Rhenser Mineralbrunnen einen Insolvenzantrag. Nun ist man beim Traditionsunternehmen aus Rhens auf der Suche nach Investoren.

Das Insolvenzverfahren des Rhenser Mineralbrunnens nimmt Fahrt auf: Laut einer aktuellen Pressemitteilung hat das Unternehmen mit Sitz in Rhens nun einen strukturierten Investorenprozess gestartet. Dazu haben Interimsgeschäftsführer Holger Sieck und der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Jüchser die Unternehmensberatung Dr.







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