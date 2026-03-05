Nach Tod von Christian Berentzens Rhenser Mineralbrunnen ist insolvent Peter Meuer 05.03.2026, 16:45 Uhr

i Das Rhenser-Verwaltungsgebäude: Der Mineralbrunnen geht erneut in ein Insolvenzverfahren. Ingo Beller

Es sind schwierige Zeiten für das Traditionsunternehmen Rhenser. Vor wenigen Wochen ist mit Christian Berentzen der Geschäftsführer des Mineralbrunnens verstorben, jetzt meldet das Unternehmen Insolvenz an – und das nicht zum ersten Mal.

Der Rhenser Mineralbrunnen hat einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Koblenz gestellt. Das teilte das Rechtsanwaltsbüro Lieser mit, das auf Insolvenzen spezialisiert ist und den vorläufigen Insolvenzverwalter Alexander Jüchser stellt. Für den Traditionsbrunnen mit seinen rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin ist es eine weitere Hiobsbotschaft binnen kurzer Zeit.







Artikel teilen

Artikel teilen