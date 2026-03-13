Der Insolvenzantrag ist gestellt, jetzt geht’s ums Ausloten. Wo könnte Rhenser einsparen? Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisiert die Priorisierung des Mineralbrunnens. Auch der Fußballverein Mainz 05 hat damit zu tun.
Lesezeit 3 Minuten
Hoher Wettbewerbsdruck, hohe Transportkosten, dafür aber geringe Margen und zurückhaltender Konsum: Diese Punkte sind Grund für den Insolvenzantrag, den der Mineralbrunnen Rhenser beim Amtsgericht Koblenz gestellt hat. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Mittelrhein sieht diese Gründe als Teil des Problems, kritisiert aber auch, dass dahinter noch mehr stecke.