Rhenser insolvent: Wo könnte der Brunnen Geld sparen? 
Anfang März beantragte der Rhenser Mineralbrunnen Insolvenz.
Ingo Beller

Der Insolvenzantrag ist gestellt, jetzt geht’s ums Ausloten. Wo könnte Rhenser einsparen? Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisiert die Priorisierung des Mineralbrunnens. Auch der Fußballverein Mainz 05 hat damit zu tun. 

Hoher Wettbewerbsdruck, hohe Transportkosten, dafür aber geringe Margen und zurückhaltender Konsum: Diese Punkte sind Grund für den Insolvenzantrag, den der Mineralbrunnen Rhenser beim Amtsgericht Koblenz gestellt hat. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Mittelrhein sieht diese Gründe als Teil des Problems, kritisiert aber auch, dass dahinter noch mehr stecke.

