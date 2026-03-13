Mainz 05, Sponsoring, Gebinde Rhenser insolvent: Wo könnte der Brunnen Geld sparen? Annika Wilhelm 13.03.2026, 15:00 Uhr

i Anfang März beantragte der Rhenser Mineralbrunnen Insolvenz. Ingo Beller

Der Insolvenzantrag ist gestellt, jetzt geht’s ums Ausloten. Wo könnte Rhenser einsparen? Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisiert die Priorisierung des Mineralbrunnens. Auch der Fußballverein Mainz 05 hat damit zu tun.

Hoher Wettbewerbsdruck, hohe Transportkosten, dafür aber geringe Margen und zurückhaltender Konsum: Diese Punkte sind Grund für den Insolvenzantrag, den der Mineralbrunnen Rhenser beim Amtsgericht Koblenz gestellt hat. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Mittelrhein sieht diese Gründe als Teil des Problems, kritisiert aber auch, dass dahinter noch mehr stecke.







Artikel teilen

Artikel teilen