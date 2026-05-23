Das sind die Gründe 
Rhenser Grundschule wird zur Ganztagsschule
Das Land hat grünes Licht gegeben: Die Grundschule in Rhens kann zum Schuljahr 2027/2028 eine Ganztagsschule in Angebotsform wer
Das Land hat grünes Licht gegeben: Die Grundschule in Rhens kann zum Schuljahr 2027/2028 eine Ganztagsschule in Angebotsform werden.
Alexander Thieme-Garmann

Vom Land gab es nun grünes Licht: Die Grundschule in Rhens kann eine Ganztagsschule (GTS) werden. Das sind die Gründe, die den VG-Rat zur Beantragung der GTS geleitet haben.

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Schrittweise soll der Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen durchgesetzt werden – ein Schuljahr nach dem anderen, beginnend mit den ersten Klassen, die im August dieses Jahres eingeschult werden. Auch um diesem Anspruch gerecht zu werden, liegt der Fokus laut rheinland-pfälzischem Bildungsministerium im Ausbau der Ganztagsgrundschulen, die eine Möglichkeit zur Erfüllung jenes Anspruches darstellen.

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