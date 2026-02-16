2023 starb schon sein Bruder Rhenser-Geschäftsführer: Christian Berentzen ist tot Peter Meuer 16.02.2026, 16:27 Uhr

Christian Berentzen ist am Wochenende unerwartet gestorben. Gemeinsam mit seinem Bruder Friedrich – der vor fast genau drei Jahren starb – hatte Christian Berentzen den angeschlagenen Rhenser Mineralbrunnen erfolgreich saniert und weitergeführt.

Der Rhenser-Geschäftsführer Christian Berentzen ist am Wochenende im Alter von 60 Jahren verstorben. Das teilt der Mineralbrunnen auf seiner Internetseite mit. Im Nachruf spricht das Unternehmen von einer „prägenden Persönlichkeit, die über viele Jahre hinweg maßgeblich zur Weiterentwicklung und Positionierung des Traditionshauses beigetragen“ habe.







