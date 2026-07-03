Die Refresco Deutschland GmbH hat jüngst die Rhenser Mineralbrunnen GmbH gekauft – und bestätigt nun, dass Rhenser als Marke erhalten bleibt. Allerdings könnte sich am Standort etwas verändern.
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Die Marke Rhenser bleibt als solche erhalten. Das teilt eine Sprecherin der Refresco Deutschland GmbH auf Anfrage unserer Redaktion mit – das Unternehmen mit Hauptsitz in Mönchengladbach übernimmt das Mineralwasserunternehmen in Rhens. Sie sagt: „Die Marke Rhenser verfügt aus unserer Sicht über ein solides Fundament und interessantes Wachstumspotenzial.