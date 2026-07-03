Refresco hält an Namen fest
Rhenser bleibt Rhenser
Rhenser bleibt als Marke erhalten.
Rhenser bleibt als Marke erhalten.
Annika Wilhelm

Die Refresco Deutschland GmbH hat jüngst die Rhenser Mineralbrunnen GmbH gekauft – und bestätigt nun, dass Rhenser als Marke erhalten bleibt. Allerdings könnte sich am Standort etwas verändern.

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Die Marke Rhenser bleibt als solche erhalten. Das teilt eine Sprecherin der Refresco Deutschland GmbH auf Anfrage unserer Redaktion mit – das Unternehmen mit Hauptsitz in Mönchengladbach übernimmt das Mineralwasserunternehmen in Rhens. Sie sagt: „Die Marke Rhenser verfügt aus unserer Sicht über ein solides Fundament und interessantes Wachstumspotenzial.

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