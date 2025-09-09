Am Wochenende ist es endlich wieder so weit: Nach fünf Jahren Pause feiert Rhens wieder sein Stadtfest. Erstmals feierte die 3000 Einwohner zählende Rheingemeinde sein Stadtfest im Jahr 2004. Der Premiere folgten 15 weitere seiner Art, bis 2020 Corona öffentliche Veranstaltungen vorerst zum Erliegen brachte. Davon betroffen war auch das Rhenser Stadtfest. Zur Tatenlosigkeit verdammt, fanden die Organisatoren auch nach der Pandemie keinen Antrieb mehr, solch ein Fest durchzuführen, das mit viel Aufwand verbunden ist. So vergingen fünf Jahre ohne Stadtfest. Doch das ändert sich in diesem Jahr, denn ein Team erklärte sich bereit, die Tradition aus der Versenkung zu holen. So kann das Stadtfest am kommenden Wochenende seine Rückkehr feiern.

Initiator des Revivals ist die Interessengemeinschaft (IG) Rhenser Stadtfest, bestehend aus Andreas Wettlaufer, Enno Arend und Carsten Spitzlei. Die drei Ehrenamtlichen haben das Fest seit Jahresbeginn akribisch geplant. Mit viel Herzblut haben sie im Vorfeld der Veranstaltung den Weg dafür geebnet, dass der Marktplatz am zweiten Septemberwochenende wieder Schauplatz für das bunte Treiben ist.

Enge Zusammenarbeit mit dem Stadtbürgermeister

Mit dem Bürgermeister der Stadt Rhens, Jörg Schüller, steht dem Trio ein Partner zur Seite, dessen Stellung in der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel viele Dinge erleichtert hat. Schließlich war der Kontakt zu mancher Behörde unausweichlich. So galt es unter anderem eine Genehmigung für die Plakatwerbung einzuholen oder den Emissionsschutz zu gewährleisten. Darüber hinaus wurden GEMA-Gebühren fällig und auch die Busunternehmen mussten frühzeitig informiert werden, um eine Routenänderung infolge von Straßensperrungen vorzunehmen.

„Die Zuständigkeiten für Genehmigungen und Ähnliches liegen teils bei der Verbandsgemeinde, teils bei der Stadt Rhens“, erklärt Wettlaufer. Aufgrund der kommunalen Verzahnungen ist ein Stadtbürgermeister für eine erfolgreiche Organisation nahezu Pflicht. Enno Arend fügt hinzu: „Oft muss man über drei Ecken kommunizieren. Daher erleichtert der kurze Dienstweg vieles.“ Als Pächter des Pubs Streichholz, das sich auf dem Marktplatz befindet, ist er am Wochenende mitten im Geschehen.

i Im Herzen des 17. Rhenser Stadtfests steht das alte Rathaus. Alexander Thieme-Garmann

Noch bestimmt die Außenbestuhlung das Bild des Markts, doch ab Donnerstag beginnen die Aufbauarbeiten für das Fest, wodurch die Terrasse weichen muss. An ihre Stelle wird der von der IG betriebene Bierbrunnen treten. Darüber hinaus bietet die IG einen Cocktailstand an, während die Imbissbude in den Händen des DRK-Ortsvereins liegt. Komplettiert wird das Angebot für das leibliche Wohl durch den Weinstand eines örtlichen Winzers und eine Kuchentheke des gemischten Chors.

Neben der Bestuhlung rund ums Rathaus wird auch der Bestand an Blumenkübeln von Mitarbeitern des Bauhofs vorübergehend beseitigt. Immerhin benötigt man jeden Quadratmeter, um die verschiedenen Programmpunkte realisieren zu können.

Das ist das Programm

So findet hier am Freitag, 18 Uhr, die offizielle Eröffnung statt. Am Samstag beginnt ab 14 Uhr ein großes Kinderprogramm, unter anderem mit Basteln, Dosenwerfen, Entenangeln, Glücksrad und zwei Hüpfburgen. Ab 20 Uhr spielt dann die Band The Giants Coversongs und eigene Lieder. Am Sonntag, 10 Uhr, feiert ein Wortgottesdienst Premiere, gefolgt von einem erstmalig angebotenen Weißwurstessen. Dabei ist der örtliche Musikverein Concordia mit von der Partie. Am selben Tag findet auch die große Tombola statt.

Rund 20 Helfer werden auf dem Fest zugange sein. Etwa zehn, also die Hälfte, sind beim Auf- und Abbau dabei. „Mit dem Stadtfest möchten wir dem Ortskern wieder mehr Leben einhauchen“, hofft Enno Arend. Laut Bürgermeister Schüller bietet das Fest die Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken, lokale Händler zu präsentieren und entspannte Kommunikation zu führen. Wenn auch das Wetter am Wochenende mitspielt, dürfte dem Wunsch der Interessengemeinschaft eigentlich nichts im Wege stehen.