Rheingold-Quartier gilt als Meilenstein für Rübenach

Mit dem geplanten Wohnquartier für den Koblenzer Stadtteil sollen mehrere Probleme für Rübenach gelöst werden: Dann gibt es betreutes Wohnen für Ältere, einen Nahversorger, einen Quartiersplatz, moderne Praxisräume und mehr. So soll es aussehen.
Lesezeit 4 Minuten
Wer im Koblenzer Stadtteil Rübenach lebt, der weiß: Hier fehlt es nicht nur an betreutem Wohnen für Ältere, sondern auch an einem großen Supermarkt und vor allem an einem zentralen Platz, der zum Aufenthalt einlädt. Mit dem geplanten Rheingold-Wohnquartier soll all das – und noch vieles mehr – an der Aachener Straße direkt am Ortseingang entstehen.