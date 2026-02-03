Karneval in Kowelenz Rheinfreunde mit Herz und Humor 03.02.2026, 16:00 Uhr

i Die KG Rheinfreunde präsentierten in der ausverkauften Narrhalla ein fröhliches Programm. Heiko Früh

Wenn die Rheinfreunde zur traditionellen Kostümsitzung einladen, dann kommen sie alle. Und sie kommen gern: Eine bunte Mischung aus Tanz, Humor und Musik sorgte für einen fröhlichen Abend.

Bei der traditionellen Kostümsitzung der KG Rheinfreunde 1845 ließ die närrische Atmosphäre nicht lange auf sich warten. In einer mit mehr als 430 Gästen ausverkauften Halle und mit einer bunten Mischung aus Tanz, Humor und Musik wurde ein abwechslungsreiches Karnevalsprogramm geboten.







