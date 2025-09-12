Goldbraun brutzeln die Köstlichkeiten nun wieder an drei Tagen in den Pfannen nahe dem Rheinufer. Zu ihrem Krebbelchensfest lädt die KG Rheinfreunde Neuendorf ein und freut sich auf viele Gäste bei Livemusik, Spielen und mehr.

Drei Tage lang feiern, genießen und Gemeinschaft erleben, heißt es wieder in Neuendorf: Für Freitag, 12., bis zum Sonntag, 14. September, lädt die Karnevalsgesellschaft (KG) Rheinfreunde 1845 zu ihrem traditionellen Krebbelchensfest ins TuS-Heim am Rheinufer ein. An allen drei Tagen gibt es frisch gebackene Krebbelchen – auch zum Mitnehmen, teilt die KG mit. Wer dafür einen eigenen Behälter mitbringt, wird mit einem kostenlosen Los für die große Tombola belohnt. Neben deftigen Krebbelchen dürfen sich die Gäste auch auf frisch zubereiteten Debbekooche freuen.

Zum ersten Mal gibt es ein Beerpong-Turnier

Das Festwochenende beginnt am Freitagabend um 18 Uhr. Neu ist in diesem Jahr ein Beerpong-Turnier, das um 19.45 Uhr beginnt und bei dem Spaß und Teamgeist im Vordergrund stehen. Im Anschluss sorgt die Band No Kidding für Partystimmung. Der Samstag beginnt sportlich: Ab 12 Uhr treten Mannschaften aus der Region im Hobby-Fußball-Turnier um den Krebbelchens-Cup an. Am Abend übernimmt die Band M.A.S.H. Heads die Bühne. Der Sonntag beginnt mit dem Frühschoppen, begleitet vom Musikverein St. Bernhard aus Wallersheim. Die jungen Gäste dürfen sich auf Kinderschminken und eine Mini-Olympiade freuen. Bevor das Fest am Nachmittag ausklingt, werden bei der Tombola um 15 Uhr noch viele Preise verlost.