Kontrolle bei Weißenthurm Rheinbrücke: Autofahrer stehen stundenlang im Stau Doris Schneider 22.11.2026, 12:41 Uhr

i Freitagabend gab es auf der Rheinbrücke zwischen Weißenturm und Neuwied lange Staus. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Autofahrer auf der Rheinbrücke zwischen Weißenthurm und Neuwied brauchten am Freitag schon ab Nachmittags enorm gute Nerven. Denn auf der Raiffeisenbrücke gab es wegen einer Großkontrolle riesenlange Staus.

Was ist denn hier los? Ab dem späten Nachmittag standen am Freitag Tausende Autos im Stau vor der und auf der Raiffeisenbrücke. Manche Autofahrer berichten, dass sie rund eineinhalb Stunden länger gebraucht haben als sonst. Aus Richtung Weißenthurm und der B9 kommend war auf der Rheinbrücke eine Großkontrolle der Polizei aufgebaut.







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