Unterbringung in Koblenz Rheinanlagen: Flüchtlingsunterkunft kommt (noch) nicht Doris Schneider 28.05.2026, 06:07 Uhr

i Das Haus, in dem die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Koblenz eingerichtet werden soll(te), liegt unmittelbar neben dem Hotel Kleiner Riesen. Doris Schneider

Bei einer Veranstaltung in Koblenz schlugen die Wogen hoch, als die Stadt vor etwas mehr als zwei Jahren ihre Pläne vorstellte, ein Gebäude in den Koblenzer Rheinanlagen in eine Gemeinschaftsunterkunft umzubauen. Doch nun gibt es neue Entwicklungen.

Unmittelbar neben dem Hotel Kleiner Riesen in den Koblenzer Rheinanlagen liegt der ehemalige Standort der Bundespolizei. Das Bürogebäude wollte die Stadt in Appartements umbauen und hier Geflüchtete unterbringen. Protest formierte sich vor allem unter Anwohnern.







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