Niedrigwasser in Koblenz Rhein zieht sich weit zurück und gibt Kiesbänke frei Peter Karges 14.08.2026, 10:53 Uhr

i Unterhalb der Neuendorfer Pfarrkirche St. Peter muss man mittlerweile viele Meter laufen, um zum Rhein zu kommen. Peter Karges

Das Niedrigwasser bringt nicht nur Sandbänke ans Licht, sondern auch kleine Schätze. Unsere Zeitung traf sich mit dem Neuendorfer Ortshistoriker Willi Gabrich am Rheinufer zum Gespräch.

Unter der Hitzeglocke der vergangenen Wochen hat sich der Rhein weit in sein Bett zurückgezogen. So meldete der Pegel Koblenz am Mittwoch nur noch einen Pegelstand von drei Zentimetern. Der Mittelwert am Pegel Koblenz, dessen Wassertiefe nicht mit der ausgebaggerten Fahrrinne des Rheins verwechselt werden darf, liegt bei 237 Zentimetern.







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