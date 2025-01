Hochwasserlage am Donnerstag Rhein in Koblenz tritt über die Ufer 09.01.2025, 15:46 Uhr

i In Koblenz hat der Rhein am Donnerstag teilweise die Ufer übertreten. Matthias Kolk

Die Wasserstände am Rhein in Koblenz und Andernach sowie an der Mosel in Cochem steigen weiter an. So sehen die Vorhersagen von Donnerstag für die nächsten Tage aus.

Die Wasserstände in Rhein und Mosel steigen weiter an. In Koblenz wurde die Meldehöhe des Rheins von fünf Metern am Donnerstagnachmittag überschritten, teilte die Vorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU) mit. Ab Überschreitung der Meldehöhe tritt der Fluss über das Ufer, in Koblenz am Donnerstag etwa in den Kaiserin-Augusta-Anlagen.

