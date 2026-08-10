Drohnen- und Feuerspektakel Rhein in Flammen: So kamen die Shows beim Publikum an Matthias Kolk 10.08.2026, 18:00 Uhr

i Besucher verfolgten die Drohnenshow am Samstagabend bei Rhein in Flammen vom Koblenzer Rheinufer aus. Alexej Zepik

Von Zuschauern, die Drohnenshow und Feuerwerk bei Rhein in Flammen in Koblenz live mitverfolgten, gab es viel positives Feedback. Ambivalenter das Stimmungsbild dort, wo es in Netzdebatten grundsätzlicher um Feuerwerke und Drohnenshows ging.

Wie kamen das Feuerwerk und die Drohnenshow am Samstag bei Rhein in Flammen in Koblenz beim Publikum an? Verfolgt haben Zehntausende Menschen den Höhepunkt des Festes ab 23 Uhr nicht nur vom Eventgelände am Rheinufer aus. Auch aus vielen anderen Ecken der Stadt richteten sich die Blicke zur Festung Ehrenbreitstein.







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