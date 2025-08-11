Allein rund 90.000 Besucher am Samstagabend hat Rhein in Flammen an die Ufer von Rhein und Mosel gelockt. Die Polizei schaut mit Blick auf so einen großen Ansturm auf ein verhältnismäßig ruhiges Festwochenende zurück – auch wenn es einen Unfall mit Polizeibeteiligung gegeben hat. Wie das Fazit des Veranstalters ausfällt – und wie viele Einsatzkräfte für Sicherheit sorgten.

Bereits um kurz nach 22 Uhr musste am Samstagabend der Eventbereich am Deutschen Eck gesperrt werden, die Fläche vor der Bühne der Gold-Area war brechend voll. Wie viel in der Stadt los war, zeigte sich am besten, als gegen 23 Uhr alle Besucher ans Rheinufer strömten, um die Drohnenshow und das Feuerwerk zu sehen. Daniel Steiger, Veranstaltungsleiter der Koblenz-Touristik, sagt in einer Pressemeldung: „Gerade die Verbindung aus moderner Drohnentechnik und unserer langjährigen Feuerwerkstradition wurde von vielen Gästen als Höhepunkt des Wochenendes gelobt.“

Am Samstag hatte es extra einen Park & Ride-Shuttle von Parkplätzen an den Stadträndern ins Zentrum und zurück gegeben. Dieser wurde laut der Koblenz-Touristik „stark genutzt“. Ähnlich sah es bei den Zweirädern aus: „Der Fahrradparkplatz an der Basilika St. Kastor war zu Spitzenzeiten komplett ausgelastet.“ Die Innenstadtparkhäuser waren am Samstag bereits am frühen Abend vollständig belegt. Auf den Straßen in der Innenstadt staute es sich trotz Busshuttle und vielen Radfahrern. Vor allem nach der Drohnen- und Feuerwerksshow waren die Straßen bis in die Nacht dicht.

Zu einem Unfall, an dem auch ein Polizeiauto beteiligt war, kam es in besagter Nacht gegen 1.30 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Ring. Glücklicherweise wurden dabei zwei Beamte nur leicht verletzt. Ansonsten vermeldete die Polizei keine besonderen Zwischenfälle, spricht lediglich von wenigen verbalen Streitigkeiten, die es gegeben habe. Wenn, dann seien meist „alkoholbedingte hilflose Personen“ Anlass polizeilicher Einsätze gewesen. Ein gegen 23.50 Uhr als vermisst gemeldetes Kind – das war die Zeit, in der sich Tausende vom Festgelände auf den Heimweg machten – konnte wenig später wohlbehalten aufgefunden werden.

Den Auftritt der Höhner am Freitagabend am Eck verfolgten rund 4000 Zuschauer, insgesamt waren am ersten von drei Festtagen zwischen 20.000 und 30.000 Menschen unterwegs, so die Koblenz-Touristik. Den Samstag erlebten neben Zehntausenden an Land weitere 6.000 Gäste an Bord von 29 Schiffen. „Der Schiffskonvoi von Spay bis Koblenz verlief reibungslos. Entlang der gesamten Strecke sorgten zahlreiche Gemeinden mit eigenen Festen, Bühnenprogrammen und kulinarischen Angeboten für ausgelassene Stimmung am Rheinufer“, meldete der Veranstalter.

Der Sonntag gehörte traditionell den Familien, für sie gab es in den verschiedenen Eventbereichen reichlich Programm. Rund 15.000 Besucherinnen und Besucher waren zum Abschluss der großen Open-Air-Veranstaltung noch einmal unterwegs.

i Das Deutsche Rote Kreuz ist bei Rhein in Flammen natürlich auch mit vielen Einsatzkräften vertreten. Mirco Klein

Ein Großeinsatz war Rhein in Flammen auch für die Feuerwehr, den Sanitätsdienst, das DLRG und das THW. Nach Angaben der Feuerwehr waren neben 200 Polizistinnen und Polizisten insgesamt 416 Kräfte von Feuerwehr, Sanitätsdienst und Co. im Einsatz. Oberbürgermeister David Langner dankte ausdrücklich allen, die dazu verhalfen, Rhein in Flammen sicher zu gestalten.

Claus Hoffmann, Geschäftsführer der Koblenz-Touristik, sagte: „Rhein in Flammen Koblenz 2025 hat gezeigt, dass wir Tradition und Innovation eindrucksvoll verbinden können. Ich freue mich sehr über die gelungene Premiere der Drohnenshow, die Vielfalt des Programms und die friedliche Atmosphäre.“ In 2026 findet Rhein in Flammen in Koblenz vom 7. bis zum 9. August statt.