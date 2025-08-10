Zehntausende feierten am Wochenende bei Rhein in Flammen in Koblenz. Doch was lockt die Besucher, die teilweise eine weite Anreise hinter sich haben, ans Deutsche Eck? Unsere Zeitung hat sich auf dem Fest umgehört.

Im kommenden Jahr feiert Rhein in Flammen 70. Geburtstag. Dass die Großveranstaltung, die 1956 vom damaligen Oberbürgermeister Josef Schnorbach zusammen mit Ministerpräsident Peter Altmeier wieder ins Leben gerufen wurde, über die Jahre nichts an Attraktion eingebüßt hat, konnte man am Wochenende erleben. Der Evergreen präsentierte sich als Volksfest für alle und lockte laut Polizei allein am Samstagabend bis zu 90.000 Besucher an.

Auch wenn Rhein in Flammen mittlerweile ein dreitägiges Sommerfest ist, das Herz der Veranstaltung schlägt immer noch am Samstagabend, wenn gegen 23 Uhr das Feuerwerk von der Festung Ehrenbreitstein abgeschossen wird.

Wer eine gute Sicht auf das pyrotechnische Kunstwerk haben wollte, durfte allerdings nicht zu spät kommen. Martina und Stephan Dittmann aus Bendorf waren bereits gegen 15 Uhr in die Rheinanlagen gekommen und hatten auf der Wiese oberhalb des Pegelhäuschens einen Logenplatz mit Festungsblick gefunden. Und sie waren auf dem Rasen keineswegs allein. „Wir genießen die Atmosphäre vor dem Feuerwerk“, betonen die Dittmanns.

i Bereits am Nachmittag hatten Martina und Stephan Dittmann sich mit ihrem Hund ein passendes Plätzchen ausgesucht, um Rhein in Flammen zu genießen. Peter Karges

Viele warteten auch gespannt auf die Drohnenshow. So auch die Fotografin Nicole Mayes. Mit ihrem Equipment war sie aus Karlsruhe angereist und hatte unweit der Seilbahnstation Station bezogen. „Das klassische Feuerwerk habe ich bereits vor drei Jahren fotografiert, und es hat mir mit dem tollen Blick auf die Festung wahnsinnig gut gefallen. Deshalb und wegen der Drohnenshow bin ich gern wieder gekommen.“

Die Großveranstaltung, deren Tradition auf Feuerwerke des Trierer Kurfürsten aus dem 18. Jahrhundert zurückgeht, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auch ins Leben gerufen, um den Fremdenverkehr anzukurbeln. Und das gelingt dem Koblenzer Volksfest auch im 21. Jahrhundert noch.

i Zum Paddeln lud die ADAC-Area auf ihrer Fläche am Deutschen Eck ein. Peter Karges

Wer durch die Rheinanlagen schlenderte, hörte viele Sprachen und unterschiedliche Dialekte. So beispielsweise exzellentes Plattdeutsch von einem Quartett aus Schleswig-Holstein. Mit Campingstühlen ausgerüstet haben die vier frühzeitig einen Logenplatz direkt am Ufergeländer ergattert. „Wir haben im Fernsehen von Rhein in Flammen erfahren, und nun sind wir im Urlaub hier, die Gegend gefällt uns super und wir freuen uns auf Feuerwerk“, sagte ein 66-Jähriger aus Kiel. Nur der kühle Wind von der Küste fehle, ergänzte seine Begleiterin.

i Im Liegestuhl konnte man entspannt auf das große Finale warten. Peter Karges

Höhepunkt von Rhein in Flammen ist das Feuerwerk, und dafür braucht es die Dunkelheit. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass das Volksfest erst mit Einbruch der Dämmerung richtig Fahrt aufnahm. Dann sah man lange Schlangen, die sich beispielsweise vor dem Riesenrad bildeten. Koblenz bei Nacht ist romantischer als bei Tag. Aber nicht nur dort herrschte Andrang, sondern auch an den zahlreichen Getränke- und Essensständen.

Auch vor den Bühnen bilden sich große Menschenmengen, die zu den verschiedenen Musikstilen tanzten, sei es nun zu Rock’n’Roll, Pop- oder Rockklängen oder zu Elektro- oder Technobeats. Und um 22 Uhr gab es auch den Hinweis, dass die Aufnahmekapazität am Deutschen Eck erreicht war. Allerdings ließ der Höhepunkt auch nicht mehr lange auf sich warten. Gegen 22.30 Uhr traf der Schiffskonvoi ein. Und um 23 Uhr begann das Feuerwerk.

Doch bevor die Feuerwerkskörper am Himmel explodierten, gab es die Drohnenshow. In schneller Reihenfolge zeigte sie Lichtbilder, die mit Koblenz und der Region in Verbindung stehen: Weinglas, Reben, Kaiserdenkmal, Marksburg, Seilbahn sowie den spuckenden Schängel. Das Grande Finale von Rhein in Flammen war dann der pyrotechnischen Kunst vorbehalten. Knapp 20 Minuten stieg sie von der Festung in den Nachthimmel zu den Klängen unter anderem von „It’s raining men“ von den The Wheater Girls und „Shake it off“ von Taylor Swift. Als gegen 23.30 Uhr die letzte Rakete am Himmel verglühte, trat ein Großteil der Besucher den Heimweg an. Es erinnerte ein bisschen an ein Fußballstadion nach dem Abpfiff. Mit Blick auf die entspannten Gesichter konnte man sagen: Die Heimmannschaft hatte gewonnen.