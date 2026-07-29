Am 8. August in Koblenz
Rhein in Flammen: Livestream zum Höhepunkt des Festes
Das Feuerwerk bei Rhein in Flammen wird die Koblenz-Touristik am 8. April ab 23 Uhr live im Internet übertragen.
Das Feuerwerk bei Rhein in Flammen wird die Koblenz-Touristik am 8. April ab 23 Uhr live im Internet übertragen.
Koblenz Touristik GmbH/Janko.Media (Archiv). Koblenz Touristik GmbH/ Janko.Media

2026 kann vielleicht nicht jeder der will am Rheinufer stehen, um das Feuerwerk bei Rhein in Flammen zu sehen. Der Veranstalter will den Höhepunkt des Festes inklusive Drohnenshow deshalb auch live im Internet übertragen.

Lesezeit 1 Minute
Wer das traditionelle Höhenfeuerwerk bei Rhein in Flammen in Koblenz am 8. August um 23 Uhr nicht vom Rheinufer aus verfolgen kann, hat für den Abend eine andere Option: Die Koblenz-Touristik wird erstmals das Feuerwerk und die Drohnenshow auf ihrem YouTube-Kanal live streamen.
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