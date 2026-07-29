2026 kann vielleicht nicht jeder der will am Rheinufer stehen, um das Feuerwerk bei Rhein in Flammen zu sehen. Der Veranstalter will den Höhepunkt des Festes inklusive Drohnenshow deshalb auch live im Internet übertragen.
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Wer das traditionelle Höhenfeuerwerk bei Rhein in Flammen in Koblenz am 8. August um 23 Uhr nicht vom Rheinufer aus verfolgen kann, hat für den Abend eine andere Option: Die Koblenz-Touristik wird erstmals das Feuerwerk und die Drohnenshow auf ihrem YouTube-Kanal live streamen.