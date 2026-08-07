Viel ist diskutiert worden über Niedrigwasser und Trockenheit, aber jetzt ist klar: Der Schiffskonvoi in Koblenz kann nicht fahren, das Feuerwerk am Samstag aber kann gezeigt werden. Jetzt geht es los.
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Bei angenehmen Temperaturen hat am Freitagnachmittag das dreitägige Fest zu Rhein in Flammen begonnen. Deutsch aus allen Teilen der Republik mischt sich mit Niederländisch und Englisch: Viele Touristen nutzen dieses Wochenende, um in Koblenz zu feiern, Musik zu hören und nicht zuletzt die beiden Shows am Freitag- und Samstagabend zu sehen.