Großevent in Koblenz Rhein in Flammen: Jetzt geht es los Doris Schneider 07.08.2026, 16:00 Uhr

i Der Break Dancer dreht am Freitagnachmittag am Moselufer in Koblenz bereits seine Runden. Mirco Klein

Viel ist diskutiert worden über Niedrigwasser und Trockenheit, aber jetzt ist klar: Der Schiffskonvoi in Koblenz kann nicht fahren, das Feuerwerk am Samstag aber kann gezeigt werden. Jetzt geht es los.

Bei angenehmen Temperaturen hat am Freitagnachmittag das dreitägige Fest zu Rhein in Flammen begonnen. Deutsch aus allen Teilen der Republik mischt sich mit Niederländisch und Englisch: Viele Touristen nutzen dieses Wochenende, um in Koblenz zu feiern, Musik zu hören und nicht zuletzt die beiden Shows am Freitag- und Samstagabend zu sehen.







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