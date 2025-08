Rhein in Flammen in Koblenz: Nachts fahren Sonderzüge

In Richtung Trier, Bingen, Wiesbaden und Nassau werden bei Rhein in Flammen nach dem großen Feuerwerk am Samstag, 9. August, Sonderzüge fahren. Dadurch soll Bahnreisenden die Chance gegeben werden, sich die geplanten Shows nicht entgehen zu lassen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden bei Rhein in Flammen zusätzliche Züge von Koblenz aus in die umliegenden Regionen fahren. Das teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) mit.

Rhein in Flammen findet in Koblenz vom 8. bis zum 10. August statt. Am Samstagabend gegen 23 Uhr stehen das große Höhenfeuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein und erstmals eine Drohnenshow auf dem Programm. Damit Besucher, die mit dem Zug in die Stadt reisen, ebenfalls die Shows ansehen können und trotzdem wieder nach Hause kommen, wird es in der Nacht auf Sonntag folgende Zusatzfahrten vom Hauptbahnhof aus geben:

RE 1 (SÜWEX) um 1.10 Uhr in Richtung Trier Hauptbahnhof

RE 2 (SÜWEX) um 0.57 Uhr in Richtung Bingen Hauptbahnhof

RB 10 (RheingauLinie) um 1.22 Uhr in Richtung Wiesbaden

RB 23 (Lahn-Eifel-Bahn) um 1.10 Uhr in Richtung Nassau, Schienenersatzverkehr von Nassau in Richtung Limburg

RB 26 (Mittelrheinbahn) um 0.32 Uhr in Richtung Bingen Hauptbahnhof

Darüber hinaus verkehren die regulären Spätzüge, so der SPNV-Nord. Zur Anreise empfiehlt der Zweckverband die Tageskarte, eine Minigruppenkarte oder den Gruppenfahrschein (VRM-Tarif). „Außerhalb des VRM bietet sich eine Nutzung des Rheinland-Pfalz-Tickets besonders an“, wird ergänzt. Das Deutschlandticket ist ebenso auf allen Nahverkehrslinien gültig.