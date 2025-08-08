Rhein in Flammen ist gestartet – und die Pyrotechniker haben mit dem Aufbau des Feuerwerkes auf der Festung Ehrenbreitstein begonnen. Feuerwerker Christoph Montag berichtet vom Aufwand hinter dem Spektakel – und verrät erste Details zur Show.

Koblenz. Bei Rhein in Flammen soll’s rote Rosen regnen: Wie rote Blütenblätter fallen die Funken der sogenannten Windbells – ein spezielles Feuerwerk – langsam vom Himmel. Ganze 18 Sekunden dauert das Spektakel, bevor die Lichter erlöschen. Passend dazu läuft das Lied „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef. Bildhaft beschreibt Pyrotechniker Christoph Montag auf der Abschussrampe auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz das Spektakel, das die Zuschauer am Samstagabend bei Rhein in Flammen erwartet.

Schon seitdem es das Feuerwerk bei Rhein in Flammen in Koblenz gibt, kümmern sich die Pyrotechniker der Firma Nico Europe um das Event. Auch in diesem Jahr hatten die Vorbereitungen einen großen Vorlauf: „Schon Anfang Februar fanden die ersten Gespräche mit dem Veranstalter statt“, erklärt Montag. Besonders stressig wurde es dann ab Mai, als es darum ging, das Lichtspektakel auf die Musik abzustimmen. Aber auch die Vorbereitungen des Materials nahmen in den vorigen Wochen viel Zeit in Anspruch.

i Pyrotechniker Christoph Montag berichtet von den diesjährigen Vorbereitungen für das Lichterspektakel bei Rhein in Flammen. Maja Schmidt

In diesem Jahr lautet das musikalische Motto im Veranstaltungsbereich „Ikonische Frauenstimmen“. Von Künstlerinnen wie Nina Chuba oder Taylor Swift bis hin zu Hildegard Knef – ob jung oder alt – für jeden ist etwas dabei. Doch die diesjährige Musikauswahl stellte Montag vor eine Herausforderung: „Das Feuerwerk passend zur Musik zu gestalten, war in diesem Jahr etwas schwieriger, da man nicht direkt Bilder dazu im Kopf hatte. Aber ich bin überzeugt, dass uns das trotzdem gut gelungen ist.“

Passend zu dem Lied „Titanium“ von David Guetta und Sia haben die Pyrotechniker einen Ghost-Effekt geplant, wie Montag beschreibt: „Wie in einer Disco werden die Funken am Himmel flackern und sich die Farben wandeln.“ Auch in diesem Jahr müssen die Zuschauer auf den Goldregen zum Finale nicht verzichten.

Endspurt bei den Vorbereitungen für das Feuerwerk

Doch damit am Samstagabend 1141 Feuerwerksbomben, 250 Batterien und 240 Single Shots in die Luft geschossen werden können, müssen die Pyrotechniker so einiges vorbereiten: Schon am Vortag werden die Abschussgestelle für das Feuerwerk in Position gebracht. Samstagmorgens wird dann das Feuerwerk selbst angeliefert. „Wenn dann alles steht, werden noch die Elektrozünder getestet“, sagt Montag. Spätestens ab 17 Uhr sind die Pyrotechniker dann bereit für das große Feuerwerk zu Rhein in Flammen. Insgesamt sind 25 Personen am Aufbau an der Abschussrampe beteiligt.

Das Feuerwerk ist mit 18 Minuten etwas kürzer als im vergangenen Jahr. Grund dafür ist die Drohnenshow der Firma Showmatrix aus Limburg. Es ist das erste Mal, dass es in Koblenz ergänzend zum Feuerwerk eine Drohnenshow gibt. Doch das Zusammenspiel von beiden Shows ist für die Pyrotechniker kein Neuland: In der Vergangenheit haben die Firmen schon drei Mal zusammengearbeitet. Montag erklärt: „Damit das Feuerwerk den Drohnen nicht in den Weg kommt, müssen wir für fließende Übergänge sorgen.“

Er befürchtet nicht, dass das Feuerwerk in Zukunft von Drohnenshows komplett ersetzt werden könnte: „Beim Feuerwerk können Emotionen besser vermittelt werden und es gibt auch ein großes Finale.“ Ein weiterer Aspekt ist laut Montag auch der Kostenpunkt: Denn im Vergleich zum traditionellen Feuerwerk ist die Drohnenshow um einiges teurer.

i Anderthalb Tage sind die Pyrotechniker mit dem Aufbau des Feuerwerkes beschäftigt. Nina Legler

Für die Pyrotechniker und vor allem für Montag ist das Feuerwerk in Koblenz mittlerweile zur Traditionsveranstaltung geworden. Nicht nur die Aussicht von der Festung auf das deutsche Eck ist für die Feuerwerker jedes Jahr ein Highlight, sondern auch der Applaus nach dem mittlerweile traditionellen Goldregen zum Abschluss, der bis zur Festung hallt.

Zwar arbeiten die Pyrotechniker beim Aufbau des Feuerwerkes mittlerweile sehr routiniert, doch ein Rest Nervosität bleibt laut Montag bis heute: „Am Ende hoffen wir einfach, dass beim Feuerwerk alles reibungslos funktioniert und das Team eine gute Arbeit geleistet hat.“

Die Musik zum Feuerwerk

Das Motto für die Musik zum Feuerwerk „Ikonische Frauenstimmen“. Passend dazu ist das Feuerwerk auf folgende Songs abgestimmt:

„It’s Raining Men“ – The Weather Girls

„Für mich soll´s rote Rosen regnen“ – Hildegard Knef

„Wildberry Lillet“ – Nina Chuba

„I love it“ – Icona Pop feat. Charli XCX

„Titanium“ – David Guetta feat. Sia

„Skake It Off“ – Taylor Swift

„36 Grad“ – 2raumwohnung

„Guten Tag“ – Wir sind Helden