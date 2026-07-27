Details zu Shows in Koblenz
Rhein in Flammen: Doppelt so viele Drohnen am Samstag
Gleich zwei Drohnenshows wird es in diesem Jahr bei Rhein in Flammen in Koblenz geben.
Gleich zwei Drohnenshows wird es in diesem Jahr bei Rhein in Flammen in Koblenz geben.
Mirco Klein (Archiv). Mirco Klein

Zwei Drohnenshows, zwei Geschichten und viel mehr Flugobjekte am Samstag: Die Koblenz-Touristik gibt erste Informationen zu den Höhepunkten bei Rhein in Flammen vom 7. bis 9. August bekannt. Wann die Shows beginnen und was Besucher erwartet.

Lesezeit 2 Minuten
Zwei Drohnenshows und ein Feuerwerk wird es in diesem Jahr bei Rhein in Flammen in Koblenz geben. Das große Sommerevent wird vom 7. bis 9. August gefeiert. Mittlerweile gibt es genauere Informationen dazu, was Besucher des Festes bei den Shows erwartet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren