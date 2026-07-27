Zwei Drohnenshows, zwei Geschichten und viel mehr Flugobjekte am Samstag: Die Koblenz-Touristik gibt erste Informationen zu den Höhepunkten bei Rhein in Flammen vom 7. bis 9. August bekannt. Wann die Shows beginnen und was Besucher erwartet.
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Zwei Drohnenshows und ein Feuerwerk wird es in diesem Jahr bei Rhein in Flammen in Koblenz geben. Das große Sommerevent wird vom 7. bis 9. August gefeiert. Mittlerweile gibt es genauere Informationen dazu, was Besucher des Festes bei den Shows erwartet.