Die Drohnenshow am Freitag hat offenbar dafür gesorgt, dass deutlich mehr Besucher am ersten Festtag zu Rhein in Flammen strömten, als noch im Vorjahr. So fällt das Fazit der Koblenz-Touristik als Veranstalterin aus.
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Geschätzt rund 130.000 Gäste haben von Freitag bis Sonntag Rhein in Flammen in Koblenz gefeiert. Vor allem der Freitag wächst, was die Besucheranzahl angeht, teilte die Koblenz-Touristik als Veranstalterin mit.Erstmals hat es auch am Freitag einen Show-Höhepunkt am Abend gegeben: Bei der Drohnenshow leuchteten Motive aus den 90ern zur passenden Musik am Himmel auf, unter anderem ein Tetris-Spiel.