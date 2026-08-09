Veranstalter zieht Fazit Rhein in Flammen: Besucherzahl am Freitag legt zu Matthias Kolk 09.08.2026, 18:15 Uhr

i Am Freitag wurde am Deutschen Eck die 90er-Party gefeiert. Passend zu der gab es am Abend eine Drohnenshow. Ingo Beller

Die Drohnenshow am Freitag hat offenbar dafür gesorgt, dass deutlich mehr Besucher am ersten Festtag zu Rhein in Flammen strömten, als noch im Vorjahr. So fällt das Fazit der Koblenz-Touristik als Veranstalterin aus.

Geschätzt rund 130.000 Gäste haben von Freitag bis Sonntag Rhein in Flammen in Koblenz gefeiert. Vor allem der Freitag wächst, was die Besucheranzahl angeht, teilte die Koblenz-Touristik als Veranstalterin mit.Erstmals hat es auch am Freitag einen Show-Höhepunkt am Abend gegeben: Bei der Drohnenshow leuchteten Motive aus den 90ern zur passenden Musik am Himmel auf, unter anderem ein Tetris-Spiel.







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