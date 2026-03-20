Open-Air-Event in Koblenz Rhein in Flammen: 2026 gibt’s sogar zwei Drohnenshows Matthias Kolk 20.03.2026, 14:00 Uhr

i Die erste Drohnenshow bei Rhein in Flammen im vergangenen Jahr kam in Koblenz gut an. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Bunt leuchtende Drohnen über der Festung Ehrenbreitstein hatten bei Rhein in Flammen in Koblenz für viele „Ohhs“ und „Ahhs“ bei Zuschauern gesorgt. In diesem Jahr haben Besucher des Events zwei Tage zur Auswahl, um eine Drohnenshow sehen zu können.

Zum ersten Mal hatte eine Drohnenshow im vergangenen Jahr das große Feuerwerk am Samstagabend bei Rhein in Flammen in Koblenz ergänzt. 2026 soll es jetzt nicht nur eine Drohnenshow, sondern gleich zwei geben, verkündet die Koblenz-Touristik gegenüber unserer Redaktion.







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