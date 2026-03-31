In größeren Städten ist es absoluter Alltag: Man sucht über eine App ein Leihrad, findet den nächsten Standort, öffnet das Rad und fährt los. Auch in Koblenz etabliert sich das Angebot jetzt zunehmend. Wie es funktioniert.
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Manche Frauen nutzen das Angebot nachts, wenn sie nicht zu Fuß durch Koblenz laufen wollen: Sie schnappen sich eines der 50 Leihräder, die über die Stadt verteilt an mit großen Schildern gekennzeichneten Stationen stehen. Oder jemand, der eilig zum Bahnhof möchte, steigt aufs Rad.