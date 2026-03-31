Verleih in Koblenz über App Rhein Bike: Einfach ein Rad schnappen und losradeln Doris Schneider 31.03.2026, 10:10 Uhr

i Christian Firnkes verleiht in seinem Laden in der Nähe des Koblenzer Hauptbahnhofs Räder - und nun zunehmend auch von unterwegs. 50 Rhein Bikes warten an verschiedenen Stationen in der Stadt auf ihre Nutzer. Doris Schneider

In größeren Städten ist es absoluter Alltag: Man sucht über eine App ein Leihrad, findet den nächsten Standort, öffnet das Rad und fährt los. Auch in Koblenz etabliert sich das Angebot jetzt zunehmend. Wie es funktioniert.

Manche Frauen nutzen das Angebot nachts, wenn sie nicht zu Fuß durch Koblenz laufen wollen: Sie schnappen sich eines der 50 Leihräder, die über die Stadt verteilt an mit großen Schildern gekennzeichneten Stationen stehen. Oder jemand, der eilig zum Bahnhof möchte, steigt aufs Rad.







Artikel teilen

Artikel teilen