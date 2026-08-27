Der Rewe-Markt im Rauental in Koblenz nimmt Form an. Jetzt wurde Richtfest mit einem Spektakel gefeiert, das sicher auch Anwohner und Kunden vom benachbarten Aldi und dm-Markt verfolgten. Ein neun Tonnen schwerer Balken schwebte an seinen Platz.
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Ein 9 Tonnen schwerer Holzbinder schwebt an einem Riesenkran hängend in Koblenz auf seinen Platz, perfekt positioniert und eingebaut ins Vordach des neuen Rewe-Markts im Rauental. Dort wurde jetzt Richtfest gefeiert. Zimmermann Jan van Kempen rief aus: „Gott schütze künftig diesen Bau und die da gehen ein und aus.