Schwebender Balken im Rauental Rewe-Markt in Koblenz feiert tonnenschweres Richtfest Winfried Scholz 27.08.2026, 20:08 Uhr

i Beim Richtfest des neuen Rewe-Markts in Koblenz-Rauental wird ein 9 Tonnen schwerer Holzbinder von einem Riesenkran auf seinen künftigen Platz abgesenkt. Winfried Scholz

Der Rewe-Markt im Rauental in Koblenz nimmt Form an. Jetzt wurde Richtfest mit einem Spektakel gefeiert, das sicher auch Anwohner und Kunden vom benachbarten Aldi und dm-Markt verfolgten. Ein neun Tonnen schwerer Balken schwebte an seinen Platz.

Ein 9 Tonnen schwerer Holzbinder schwebt an einem Riesenkran hängend in Koblenz auf seinen Platz, perfekt positioniert und eingebaut ins Vordach des neuen Rewe-Markts im Rauental. Dort wurde jetzt Richtfest gefeiert. Zimmermann Jan van Kempen rief aus: „Gott schütze künftig diesen Bau und die da gehen ein und aus.







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