Nach Modernisierung
Rewe in Vallendar feiert große Wiedereröffnung 
Nach wochenlanger Schließung öffnet der Rewe-Markt Guido Hörle in Vallendar wieder. Ebenfalls dabei: Erster Beigeordneter der St
Nach wochenlanger Schließung öffnet der Rewe-Markt Guido Hörle in Vallendar wieder. Ebenfalls dabei: Erster Beigeordneter der Stadt Vallendar Joachim Karbach und Bürgermeister von Vallendar Adolf T. Schneider.
Mirco Klein

Wochenlang war der Rewe-Markt Hörle in Vallendar geschlossen. Statt Kunden tummelten sich Handwerker in dieser Zeit im Inneren der Filiale, um diese zu modernisieren. Jetzt ist der Rewe wieder geöffnet und die ersten Kunden können wieder einkaufen.

Lesezeit 2 Minuten
Viele Luftballons warten auf die Kunden im Rewe-Markt in Vallendar. Der Supermarkt feiert keinen Geburtstag, sondern seine große Wiedereröffnung: Viereinhalb Wochen war er geschlossen, um die Filiale zu modernisieren. Jetzt können Kunden hier aber wieder einkaufen.

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