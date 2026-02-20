Markt wird umgebaut
Rewe-Hörle in Vallendar schließt auf Zeit
Alexej Zepik

Einmal umbauen, heißt es im Rewe-Hörle in der Hellenstraße in Vallendar. Der Markt schließt für die Zeit der Umbauarbeiten – und soll danach neue Konzepte für die Kunden bereithalten.

Rewe-Hörle in der Vallendarer Hellenstraße schließt ab dem 22. Februar – zumindest für rund vier Wochen. Das bestätigt die Rewe-Pressestelle auf Anfrage. Grund dafür sind turnusgemäße und umfangreiche Umbauarbeiten. Ladeninhaber Guido Hörle erklärt gegenüber unserer Redaktion, dass der zwölf Jahre alte Markt „komplett erneuert“ wird.

