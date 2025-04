Der Rewe-Markt in der Moselweißer Straße in Koblenz-Rauental schließt etwa Mitte Juni seine Pforten, dann wird er abgerissen und neu gebaut. Wie die Rewe-Pressestelle auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, wird der Markt am 18. Juni seinen letzten Verkaufstag haben. „Nach Einrichtung der Baustelle beginnt ab circa August der Abbruch des Marktes“, heißt es. Der Neubau schließe sich an. Die Eröffnung des neuen Marktes sei für etwa Herbst 2026 geplant, so Rewe.

Bereits in den vergangenen Monaten kündigte sich an, dass sich bei Rewe im Rauental etwas tut. Schon seit Anfang Februar ist die Fleischtheke geschlossen. „Ab dem 1. Februar wird unsere Bedienungstheke bis zur Fertigstellung unseres neuen Rewe-Marktes geschlossen“, verriet in den vergangenen Wochen ein Schild.

Auch Aldi baute bereits im Rauental neu

Übrigens wird der Rewe-Neubau in der Moselweißer Straße nicht der einzige Supermarkt sein, der dort abgerissen und neu errichtet wurde. Bereits 2018 baute Aldi seinen Markt gleich gegenüber neu.