Im Oktober 2025 läuft der Mietvertrag zwischen Rewe und dem Löhr-Center aus. Die Zeichen für eine Verlängerung stehen gut – aber noch sind die Verhandlungen nicht abgeschlossen. Was würde ein mögliches Rewe-Aus für die Menschen der Region bedeuten?

Die älteren Koblenzer werden sich noch an den Globusmarkt erinnern können, der jahrelang im Löhr-Center beheimatet war. Nach dem Globus-Umzug in den Bubenheimer Gewerbepark stand das Geschäft zunächst leer, bis im Herbst 2015 der Rewe-Markt einzog. Dieses Jahr im Oktober läuft nun der Mietvertrag von Rewe mit dem Löhr-Center aus – und die Zukunft des Supermarktes scheint (noch) ungewiss. Doch wie wichtig ist den Menschen ein Vollsortimenter im Herzen der Stadt überhaupt?

Eine kurze Umfrage in der Koblenzer Fußgängerzone zeigt: Viele bevorzugen schon jetzt die Konkurrenz. So weiß etwa die pensionierte Lehrerin Bärbel Hammes den Rewe durchaus zu schätzen, kauft aber lieber beim Biomarkt Alnatura ein. Sollte der Rewe schließen, würde sich für sie also wenig ändern. Aber das gilt natürlich nicht für alle: Hammes befürchtet, dass besonders ältere Leute sich den Einkauf anderswo nicht mehr leisten könnten.

Aber nicht nur der Preis macht den Unterschied, auch die Entfernung. M obilitätseingeschränkte Personen könnten ebenfalls nicht einfach so den Markt wechseln, sagt Bruno Schlaudt aus dem Stadtteil Goldgrube. Ihn betreffe das zum Glück nicht. Schlaudt kommt gern in den Rewe, erklärt er:„Dort gibt es eine große Auswahl.“

Das findet auch Julika Bohmer. Die junge Frau lobt: „Es ist alles schön sauber und aufgeräumt.“ Dennoch schaut auch sie nur selten im Rewe vorbei. Lieber geht sie in Metternich einkaufen, wo sie aktuell wohnt. Bohmer berichtet aber von Freundinnen aus der Innenstadt, die von einem möglichen Rewe-Aus betroffen wären: „Es wäre sehr schade für sie, wenn der Rewe schließen würde.“

Danach sieht es aktuell aber nicht aus. Die Rewe-Gruppe erklärte unserer Zeitung vor Kurzem zum Mietverhältnis: „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir sehr positive Gespräche über eine mögliche Verlängerung führen“. Auch vom Centermanagement des Löhr-Centers kamen positive Signale: „Wir sehen einem positiven Abschluss entgegen.“