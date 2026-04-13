Spielwarengeschäft in Koblenz Reuffel rockt: Handelsverband zeichnet Spielraum aus Peter Meuer 13.04.2026, 10:47 Uhr

i Der Reuffel-Spielraum hat in Koblenz vor etwa einem Jahr an der Ecke Löhrstraße/Friedrich-Ebert-Ring neu eröffnet. Alexej Zepik

Erst ein Jahr ist der neue Reuffel-Spielraum im Herzen von Koblenz jung, doch selbst in Berlin spricht man bereits über das Spielwarengeschäft. Nun erhielt Reuffel für das Konzept einen prestigeträchtigen Preis.

Der Handelsverband Deutschland hat den Reuffel-Spielraum als „Store of the Year“ ausgezeichnet, zu Deutsch: Geschäft des Jahres. Das Spielwarengeschäft aus Koblenz gehört somit deutschlandweit zu den Top-3-Ladengeschäften in der Kategorie „Concept Store/Out of Line“, wie Reuffel in einer Pressemitteilung schreibt.







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