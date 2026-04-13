Erst ein Jahr ist der neue Reuffel-Spielraum im Herzen von Koblenz jung, doch selbst in Berlin spricht man bereits über das Spielwarengeschäft. Nun erhielt Reuffel für das Konzept einen prestigeträchtigen Preis.
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Der Handelsverband Deutschland hat den Reuffel-Spielraum als „Store of the Year“ ausgezeichnet, zu Deutsch: Geschäft des Jahres. Das Spielwarengeschäft aus Koblenz gehört somit deutschlandweit zu den Top-3-Ladengeschäften in der Kategorie „Concept Store/Out of Line“, wie Reuffel in einer Pressemitteilung schreibt.