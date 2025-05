Einen schwierigen Einsatz bewältigen in der Nacht auf Dienstag Polizeibeamte und weitere Kräfte auf der Horchheimer Höhe. Nachdem ein Mann in dem Koblenzer Stadtteil offensichtlich seine Ex-Freundin bedroht hatte, musste er selbst gerettet werden.

Zu einer Bedrohungslage sind in der Nacht von Montag auf Dienstag Polizeibeamte der Inspektion Lahnstein auf die Horchheimer Höhe gerufen worden. Dort konnten sie gemeinsam mit weiteren Rettungskräften Schlimmeres verhindern. Aus dem Koblenzer Stadtteil hatte eine Frau sich gemeldet, die angab, ihr Ex-Freund bedrohe sie. Als die Beamten ankamen, floh der Mann zunächst auf das Dach des vierstöckigen Gebäudes, er drohte gegenüber der ehemaligen Freundin damit, herunterzuspringen.

Drehleiter im Einsatz

Die Polizisten konnten ihn zuerst auf dem Dach nicht erkennen, die Berufsfeuerwehr Koblenz rückte daher mit einer Drehleiter an, auch die Höhenrettung wurde um Unterstützung gebeten. Auch auf Gesprächsführung spezialisierte Polizeieinheiten wurden in der Folge nachalarmiert, sie kamen aber nicht mehr zum Einsatz. Der Mann konnte zum Einlenken bewegt werden, so heißt es von der Polizei. Er stieg durch ein Fenster zurück ins Innere des Gebäudes und wurde im Anschluss in die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach eingewiesen.