Rhein in Flammen in Koblenz Resolution zum Feuerwerk: Mehr Unterstützer als Gegner Matthias Kolk 03.11.2026, 05:30 Uhr

i Trotz extremer Trockenheit wurde auch 2026 das traditionelle Feuerwerk bei Rhein in Flammen über der Festung Ehrenbreitstein abgefeuert. Alexej Zepik

Mitten im Herbst kommt das Feuerwerk von Rhein in Flammen noch einmal in Koblenz zur Sprache. Einigkeit herrschte dazu in der Stadtpolitik weiterhin nicht. Am Ende steht aber eine Resolution, die sich für den Erhalt des Feuerwerks ausspricht.

Eine Online-Petition der Grünen hat im Sommer für Aufregung gesorgt. Wenige Tage vor Rhein in Flammen hatten sie die Absage des Feuerwerks gefordert. Vor allem der Zeitpunkt stieß bei manchen auf Unmut. Im Koblenzer Stadtrat sahen sich nun Monate später einige dazu berufen, den Veranstaltern von Rhein in Flammen den Rücken zu stärken.







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