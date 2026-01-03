Koblenzerin ist stinksauer Rentnerin: Strafe wegen illegaler Abfallentsorgung? Doris Schneider 03.01.2026, 18:35 Uhr

i Wenn Altpapier am Straßenrand zur Abholung abgestellt wird, dann ist man als Eigentümer so lange dafür verantwortlich, bis es im Wagen ist. Das musste eine Koblenzer Rentnerin nun feststellen. Doris Schneider

Wie das Altpapier an den Ort kam, wo es letztlich gefunden wurde, ist unklar. Klar ist aber: Eine Koblenzer Rentnerin soll Strafe zahlen, wegen illegaler Abfallentsorgung. Dabei hat sie nichts falsch gemacht, versichert ihr Schwiegersohn.

Es war ein ganz normaler Karton mit Altpapier, den die Koblenzerin Petra S. (Name von der Redaktion geändert) Anfang April vor dem Haus bereitgestellt hat, in dem sie wohnt. Am nächsten Morgen sollte Altpapier auf der Karthause abgeholt werden. Was aus diesem Karton werden sollte, konnte sie nicht ahnen.







