Fauna am See in Urmitz-Bahnhof Renaturierung am Baggersee: Was heißt das? Eva Hornauer 09.05.2026, 07:00 Uhr

i Ob Amphibien, Kleintiere oder Vögel: Die Firma KANN hat nach eigenen Abgaben in den vergangen Jahren viele verschiedene Projekte zur Rekultivierung am Baggersee durchgeführt. Eva Hornauer

Ob für Uferschwalben oder Gelbbauchunke: Um die Tierwelt am Baggersee in Urmitz-Bahnhof zu fördern, hat die Firma KANN in den vergangenen Jahren unterschiedliche Projekte durchgeführt.

Um den Baggersee im Urmitz-Bahnhof führt der Ende April offiziell eingeweihte Kiesrundweg. Auf der rund zwei Kilometer langen Strecke um das Gewässer erfährt man so einiges über den Kiesabbau, den die Firma KANN hier betreibt. Aber auch über die Artenvielfalt, die sich um beziehungsweise im Baggersee tummeln.







Artikel teilen

Artikel teilen