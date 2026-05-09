Fauna am See in Urmitz-Bahnhof
Renaturierung am Baggersee: Was heißt das?
Ob Amphibien, Kleintiere oder Vögel: Die Firma KANN hat nach eigenen Abgaben in den vergangen Jahren viele verschiedene Projekte
Ob Amphibien, Kleintiere oder Vögel: Die Firma KANN hat nach eigenen Abgaben in den vergangen Jahren viele verschiedene Projekte zur Rekultivierung am Baggersee durchgeführt.
Eva Hornauer

Ob für Uferschwalben oder Gelbbauchunke: Um die Tierwelt am Baggersee in Urmitz-Bahnhof zu fördern, hat die Firma KANN in den vergangenen Jahren unterschiedliche Projekte durchgeführt.

Lesezeit 1 Minute
Um den Baggersee im Urmitz-Bahnhof führt der Ende April offiziell eingeweihte Kiesrundweg. Auf der rund zwei Kilometer langen Strecke um das Gewässer erfährt man so einiges über den Kiesabbau, den die Firma KANN hier betreibt. Aber auch über die Artenvielfalt, die sich um beziehungsweise im Baggersee tummeln.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionUmwelt

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren