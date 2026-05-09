Ob für Uferschwalben oder Gelbbauchunke: Um die Tierwelt am Baggersee in Urmitz-Bahnhof zu fördern, hat die Firma KANN in den vergangenen Jahren unterschiedliche Projekte durchgeführt.
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Um den Baggersee im Urmitz-Bahnhof führt der Ende April offiziell eingeweihte Kiesrundweg. Auf der rund zwei Kilometer langen Strecke um das Gewässer erfährt man so einiges über den Kiesabbau, den die Firma KANN hier betreibt. Aber auch über die Artenvielfalt, die sich um beziehungsweise im Baggersee tummeln.