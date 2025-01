Einsatz auf der Karthause Reizstoff in Gymnasium versprüht 29.01.2025, 16:37 Uhr

i Die Polizei rückt am Mittwochmorgen zum Gymnasium Karthause aus Daniel Vogl. picture alliance/dpa/Daniel Vogl

Der Polizei wurde am Mittwochmorgen gemeldet, dass vermutlich ein Schüler des Gymnasiums auf der Karthause Reizstoff versprüht hat.

Ein Schüler des Koblenzer Gymnasiums auf der Karthause habe vermutlich Reizstoff versprüht. Das ist der Polizei am Mittwoch gegen 10.10 Uhr gemeldet worden. Erste Ermittlungen am Ort ergaben, dass es sich wahrscheinlich um Pfefferspray handelte, das in einem Obergeschoss des Schulgebäudes versprüht wurde, teilt die Polizei mit.

