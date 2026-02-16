Einige Verletzte : Reizgas-Attacke in Spay: Zeugen können Videos hochladen
Reizgas-Attacke in Spay: Zeugen können Videos hochladen
Eine Reizgas-Attacke hat die Karnevalsparty in Spay am Sonntagabend für viele Menschen schmerzhaft beendet. Die Polizei weist nun darauf hin, dass Zeugen Fotos und Videos hochladen können.
Von der Reizgas-Attacke am Sonntagabend bei der Karnevalsparty in Spay waren rund 60 Menschen betroffen und mussten behandelt werden. Neun kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei teilt nun mit, dass Zeugen Fotos und Videos, die im Zusammenhang mit der Reizgas-Attacke und dem vorangegangenen Streit stehen könnten, auf ein Portal hochgeladen werden können, unter diesem Link: