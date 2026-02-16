Karneval in der Region
Reizgas-Attacke in Halle in Spay: 60 Personen betroffen
Bei der Karnevalsparty in Spay gab es eine Reizgas-Attacke und mehrere verletzte Personen (Symbolfoto).
Kevin Rühle

Ein Streit, eine Reizgas-Attacke, rund 60 Personen verletzt und betroffen: Das ist die Bilanz eines Zwischenfalls bei der Karnevalsparty in Spay bei Koblenz am Sonntagabend. 

Lesezeit 1 Minute
Es war das unschöne Ende der Karnevalsparty am Sonntagabend in der Dorfhalle in Spay: Nachdem bislang unbekannte Täter nach einem Streit Reizgas gesprüht hatten, mussten rund 60 Personen vom Rettungsdienst behandelt werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, mussten neun in Krankenhäuser.

