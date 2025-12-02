Reitstall-Vorstand berät über weiteres Vorgehen

Noch ist unklar, wie es in Sachen Mitgliederabstimmung über die Kündigung des Pächters am Koblenzer Reitstall weitergeht. Unterdessen gibt es offenbar anonyme Briefe ans neue Pächterpaar und eine Pro-Vorstand-Unterschriftenliste.
Lesezeit 1 Minute
Mehr als 55 erschütterte Mitglieder haben vor Kurzem dem Vorstand des Koblenzer Reitstalls in Metternich eine Unterschriftenliste zukommen lassen, mit der sie eine außerordentliche Mitgliederversammlung zum Pächter-Aus fordern. Ein Rechtsanwalt erklärt auf Anfrage unserer Redaktion zum weiteren Vorgehen: „Der Vorstand befasst sich heute Abend (Dienstag, 2.