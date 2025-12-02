Pächter-Aus in Koblenz Reitstall-Vorstand berät über weiteres Vorgehen Katrin Steinert 02.12.2025, 16:00 Uhr

i Den Pferden dürfte es egal sein, wie es am Koblenzer Reitstall in Koblenz-Metternich weitergeht (Symbolbild). Etliche Mitglieder fordern mit Unterschriften eine außerordentliche Versammlung. Federico Gambarini/dpa. picture alliance/dpa

Noch ist unklar, wie es in Sachen Mitgliederabstimmung über die Kündigung des Pächters am Koblenzer Reitstall weitergeht. Unterdessen gibt es offenbar anonyme Briefe ans neue Pächterpaar und eine Pro-Vorstand-Unterschriftenliste.

Mehr als 55 erschütterte Mitglieder haben vor Kurzem dem Vorstand des Koblenzer Reitstalls in Metternich eine Unterschriftenliste zukommen lassen, mit der sie eine außerordentliche Mitgliederversammlung zum Pächter-Aus fordern. Ein Rechtsanwalt erklärt auf Anfrage unserer Redaktion zum weiteren Vorgehen: „Der Vorstand befasst sich heute Abend (Dienstag, 2.







Artikel teilen

Artikel teilen