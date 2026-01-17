Beleuchtung in Koblenz Reiterstandbild am Deutschen Eck nachts im Dämmerschlaf 17.01.2026, 06:00 Uhr

i Das Reiterstandbild am Deutschen Eck in Koblenz ist in den Abendstunden beleuchtet. Jetzt war es wochenlang zappenduster am Ort. dpa/Thomas Frey (Archiv). picture-alliance/ dpa

Das Reiterstandbild am Deutschen Eck in Koblenz war die vergangenen Wochen im nächtlichen Dunkel verschwunden. Ein Leser befürchtet Spar- oder Klimaschutzgründe. Was hinter dem Dämmerschlaf steckte.

Einige Wochen lang war es nachts dunkel um das Reiterstandbild am Deutschen Eck in Koblenz. Das bemerkte auch ein aufmerksamer Leser und informierte unsere Redaktion.Die Pressestelle der Stadt erklärte nun auf Anfrage: Zwischen den Jahren waren bei den Strahlern des Reiterstandbildes drei Leuchtmittel ausgefallen.







