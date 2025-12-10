Reisende müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen

Im nördlichen Rheinland-Pfalz müssen sich Zugreisende im kommenden Jahr auf einige Teil- und Vollsperrungen einstellen. Betroffen sind verschiedene Strecken rund um Koblenz, das Lahntal, die Eifel und die Moselstrecke.
Lesezeit 4 Minuten
Wer im nächsten Jahr mit der Bahn fahren will, muss im nördlichen Rheinland-Pfalz mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Rund um den Knotenpunkt Koblenz werden diverse Baumaßnahmen stattfinden. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) gab vor Kurzem bekannt, welche Einschränkungen im kommenden Jahr auf Passagiere zukommen werden.