Zugverkehr rund um Koblenz Reisende müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen Sophia Marie Rehorn 10.12.2025, 11:43 Uhr

i Rund um Koblenz müssen sich Passagiere im kommenden Jahr auf erhebliche Einschränkungen im Schienenverkehr einstellen. Thomas Frey /dpa. picture alliance/dpa

Im nördlichen Rheinland-Pfalz müssen sich Zugreisende im kommenden Jahr auf einige Teil- und Vollsperrungen einstellen. Betroffen sind verschiedene Strecken rund um Koblenz, das Lahntal, die Eifel und die Moselstrecke.

Wer im nächsten Jahr mit der Bahn fahren will, muss im nördlichen Rheinland-Pfalz mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Rund um den Knotenpunkt Koblenz werden diverse Baumaßnahmen stattfinden. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) gab vor Kurzem bekannt, welche Einschränkungen im kommenden Jahr auf Passagiere zukommen werden.







